Новенький рожевий Lamborghini Aventador розбитий вщент, власник - в лікарні.

На минулих вихідних унікальний рожевий Lamborghini потрапив у аварію з трьох автомобілів та згорів дотла. Водій (і власник) зараз у лікарні, йому надають медичну допомогу з опіками.

Власник цього автомобіля – американський адвокат з розлучень Брайан Саламоун, відомий своєю любов’ю до суперкарів та особливо – Lamborghini.

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За даними поліції, аварія сталася на автомагістралі Лонг-Айленд вранці 6 листопада. В ДТП потрапили Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2021 року випуску, Lamborghini 2017 року випуску та Acura. «Родстер» підрізали, він загорівся і невдовзі згорів. Водія родстера витягнув із палаючої машини перехожий, постраждалого гелікоптером доставив до найближчої лікарні. Більше ніхто не постраждав.

Ніби-то все виглядає як типова історія «він їхав надто швидко, хизувався». Однак очевидці відзначають, що Aventador не перевищував швидкість, а аварію міг спричинити інший водій Lambo.

Брайан Саламоне, власник найяскравішого Lamborghini у світі – дуже популярна особа серед поціновувачів суперкарів у Нью-Йорку. У реальному житті Саламоне є найвідомішим і найшановнішим адвокатом з питань розлучень і сімейного права в Нью-Йорку, але він також має хобі – гонщик, пристрасний колекціонер автомобілів і найвідданіший філантроп.