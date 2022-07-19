Американці склали рейтинг з 5 марок автомобілів із найбільшою кількістю аварій у 2022 році.

Завдяки експертному аналізу понад чотири з половиною мільйони заявок на автострахування та низці інших джерел даних команда Insurify Insights підготувала рейтинг автомобільних брендів які частіше за інших потрапляють у ДТП.

Hyundai

Частка водіїв Hyundai з вини яких винило ДТП: 10,30% (на 11% більше, ніж у середньому по країні).

Найгірший показник у Genesis Coupe (13,89% водіїв повідомили про ДТП з їх вини). Найкращий показник серед модельного ряду у Elantra Coupe (5,60% водіїв повідомили про ДТП з їх вини)

Hyundai — бренд, який загалом відомий виробництвом практичних, доступних транспортних засобів, які, очевидно, не приваблюють більш схильних до ризику водіїв. Загалом 10,30% автомобілістів Hyundai повідомляють про попередню аварію з їхньої вини. Проте високий рівень аварійності бренду насправді зумовлений водіями-початківцями, оскільки машини корейського бренду у США дуже доступні.

Mazda

Частка водіїв Mazda з зареєстрованими ДТП з їх вини: 10,41% (на 12% більше, ніж у середньому по країні).

Найгірший показник у CX-3 (12,62% водіїв повідомили про ДТП з їх вини). Найкраща поведінка у водіїв Mazda2 (7,65% водіїв повідомили про ДТП з їхньої вини).

Volkswagen

Частка водіїв Volkswagen із зареєстрованими ДТП з їх вини: 10,46% (на 13% більше, ніж у середньому по країні.

Найгірший порушник у Jetta (11,71% водіїв, які повідомили про ДТП з їх вини). Найкраще поводилися водії Atlas (7,81% водіїв повідомили про ДТП з їх вини).

Як і Hyundai, Volkswagen є виробником, відомим тим, що випускає добре зроблені, але не обов’язково кричущі автомобілі. Той факт, що він займає третє місце серед найбільш схильних до аварій водіїв у країні, стає несподіванкою, особливо тому, що найгіршим порушником бренду є не спортивний Golf GTI, а дуже популярна Jetta.

Subaru

Частка водіїв Subaru з зареєстрованими ДТП з вини: 10,75% (на 16% більше, ніж у середньому по країні).

Найгірший показник у WRX (13,17% водіїв повідомляють про ДТП з їх вини). Найкраща поведінка у водіїв Ascent (8,10% водіїв повідомили про ДТП з їх вини).

Subaru є одними з найбезпечніших транспортних брендів на дорозі, що особливо важливо, оскільки водії Subaru спричиняють друге за величиною число дорожньо-транспортних пригод у країні.

RAM

Частка драйверів RAM з зареєстрованими аваріями з їх вини: 10,82% (на 17% більше, ніж у середньому по країні).

Найчастіше створюють ДТП водії RAM 3500 (14,14% водіїв повідомили про ДТП з їхвини). Найкращий у статистиці бренду ProMaster 1500 (10,29% водіїв повідомили про ДТП з їх вини).

З огляду на те, що 10,82% водіїв RAM повідомили про зареєстровану ДТП, власники цього бренду є найбільш схильними до аварій водіями. Водії RAM мають на 17% більше шансів спричинити аварію, ніж середній американський водій. Навіть драйвери найкращої моделі RAM, ProMaster 1500, на 11% більше схильні до аварій, ніж середній водій США. Тим часом, найгірший порушник бренду, RAM 3500, має водіїв, які спричиняють аварії на колосальні 53% частіше, ніж у середньому по Америці.