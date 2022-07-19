Американцы составили рейтинг из 5 марок автомобилей с наибольшим количеством аварий в 2022 году.

Благодаря экспертному анализу более четырех с половиной миллиона заявок на автострахование и ряду других источников данных команда Insurify Insights подготовила рейтинг автомобильных брендов, которые чаще других попадают в ДТП.

Hyundai

Доля водителей Hyundai по вине которых возникло ДТП: 10,30% (на 11% больше, чем в среднем по Украине).

Худший показатель у Genesis Coupe (13,89% водителей сообщили о ДТП по их вине). Лучший показатель среди модельного ряда у Elantra Coupe (5,60% водителей сообщили о ДТП по их вине)

Hyundai – это бренд, в целом известный производством практичных, доступных транспортных средств, которые, по-видимому, не привлекают более подверженных риску водителей. Всего 10,30% автомобилистов Hyundai сообщают о предыдущей аварии по их вине. Однако высокий уровень аварийности бренда на самом деле обусловлен начинающими водителями, поскольку машины корейского бренда в США очень доступны.

Mazda

Доля водителей Mazda с зарегистрированными ДТП по их вине: 10,41% (на 12% больше, чем в среднем по Украине).

Худший показатель у CX-3 (12,62% водителей сообщили о ДТП по их вине). Лучшее поведение у водителей Mazda2 (7,65% водителей сообщили о ДТП по их вине).

Volkswagen

Доля водителей Volkswagen с зарегистрированными ДТП по их вине: 10,46% (на 13% больше, чем в среднем по Украине.

Худший нарушитель у Jetta (11,71% водителей, сообщивших о ДТП по их вине). Лучше всего вели себя водители Atlas (7,81% водителей сообщили о ДТП по их вине).

Как и Hyundai, Volkswagen является производителем, известным тем, что выпускает хорошо сделанные, но не обязательно кричащие автомобили. Тот факт, что он занимает третье место среди наиболее подверженных авариям водителей в стране, становится неожиданностью, особенно потому, что худшим нарушителем бренда является не спортивный Golf GTI, а очень популярная Jetta.

Subaru

Доля водителей Subaru с зарегистрированными ДТП по вине: 10,75% (на 16% больше, чем в среднем по Украине).

Худший показатель у WRX (13,17% водителей сообщают о ДТП по их вине). Лучшее поведение у водителей Ascent (8,10% водителей сообщили о ДТП по их вине).

Subaru являются одними из самых безопасных транспортных брендов на дороге, что особенно важно, поскольку водители Subaru занимают второе по величине число дорожно-транспортных происшествий в стране.

RAM

Доля драйверов RAM с зарегистрированными авариями по их вине: 10,82% (на 17% больше, чем в среднем по Украине).

Чаще всего создают ДТП водители RAM 3500 (14,14% водителей сообщили о ДТП по их вине). Лучший в статистике бренда ProMaster 1500 (10,29% водителей сообщили о ДТП по их вине).

Учитывая то, что 10,82% водителей RAM сообщили о зарегистрированном ДТП, владельцы этого бренда являются наиболее подверженными авариям водителями. Водители RAM имеют на 17% больше шансов устроить аварию, чем средний американский водитель. Даже драйверы лучшей модели RAM, ProMaster 1500, на 11% более склонны к авариям, чем средний водитель США. Между тем, худший нарушитель бренда, RAM 3500, имеет водителей, которые устраивают аварии на колоссальные 53% чаще, чем в среднем по Америке.