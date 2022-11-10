Новенький розовый Lamborghini Aventador разбит полностью, владелец – в больнице.

На минувших выходных уникальный розовый Lamborghini попал в аварию с тремя автомобилями и сгорел дотла. Водитель (и владелец) сейчас в больнице, ему оказывают медицинскую помощь с ожогами.

Владелец этого автомобиля – американский адвокат по разводам Брайан Саламоне, известный своей любовью к суперкарам и особенно Lamborghini.

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По данным полиции, авария произошла на автомагистрали Лонг-Айленд утром 6 ноября. В ДТП попали Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2021 года выпуска, Lamborghini 2017 года выпуска и Acura. "Родстер" подрезали, он загорелся и вскоре сгорел. Водителя родстера вытащил из горящей машины прохожий, пострадавшего вертолетом доставил в ближайшую больницу. Больше никто не пострадал.

Вроде бы все выглядит как типичная история “он ехал слишком быстро, хвастался”. Однако очевидцы отмечают, что Aventador не превышал скорость, а аварию мог вызвать другой водитель Lambo.

Брайан Саламоне, владелец самого яркого Lamborghini в мире – очень популярная личность среди ценителей суперкаров в Нью-Йорке. В реальной жизни Саламоне является самым известным и уважаемым адвокатом по разводам и семейному праву в Нью-Йорке, но у него также есть хобби – гонщик, страстный коллекционер автомобилей и самый преданный филантроп.