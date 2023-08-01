Цьогоріч дочірня компанія німецького Volkswagen спроможна вперше продати 10 000 розкішних автомобілів, а також мати добрі показники зростання прибутку.

На такий результат обережно натякнув головний виконавчий директор компанії Стефан Вінкельманн, похвалившись виробничими підсумками шестимісячної роботи. Італійський бренд з січня по червень включно продав 5341 автомобіль, що на 4,9% більше, ніж за аналогічний календарний період минулого року.

Виторг за цей час зріс на 6,7% і сягнув майже до 1,42 млрд євро, а операційний прибуток піднявся на 7,2% до 456 млн євро.

Найкращим ринком збуту машин названо США, де власниками новеньких машин за півроку стали 1625 шасливчиків.

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Стефан Вінкельманн підкреслив, що робити прогнози нелегко через невизначеність на ринку та перепади з поставками сировини. Однак він вірить про досягнення в продажах 10 000 автомобілів і цього року це стане "здійсненною метою".

"Це не те, чого ми зобов'язані досягти, але важливо показати, наскільки здорова компанія і наскільки велика готовність клієнтів купувати наші автомобілі", – поділився прогнозами Вінкельманн.

Втішні піврічні показники зумовлені ще й високим попитом на позашляховик Urus, який коштує майже 200 000 євро (219 900 доларів США). Загалом же успіху сприяло те, що Lamborghini останніми роками розширила виробництво, покладаючись на стійкий попит з боку заможних людей. Торік вони придбали понад 9200 автомобілів і до 10-тисячного показника вже рукою подати.

У лінійку Lamborghini Huracán в 2023 році додано модель Tecnica з потужністю 631 кінська сила від 5,2-літрового V-10. Фото: Lamborghini

Нагадаємо, найближчий конкурент Ferrari, чия штаб-квартира знаходиться менш ніж за 40 км від Lamborghini, торік відвантажив понад 13 200 автомобілів.

Виконавчий директор компанії також поділився планами на перспективу. Очікується, що для результативного переходу на гібридні та електричні автомобілі компанія інвестує протягом чотирьох років 1,9 мільярда євро. Напевне, будуть ще додаткові інвестиції – плани амбіціозні.

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Свою першу повністю електричну модель Lamborghini планує випустити у 2028 році. Вже з’явилася перша гібридна модель Revuelto. Наступного року модельний ряд стане повністю гібридним: новий Urus та новий спортивний автомобіль замінять Huracan.

Цьогорічний новий спорткар класу «люкс» Lamborghini Huracan Sterrato матиме тираж всього 1499 машин. Ціна у Європі на таке розкішне авто сягає під 244 777 євро. Відео Lamborghini