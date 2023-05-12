Lamborghini Huracan розпродано до кінця виробництва. Останній екземпляр випустять у 2024 році.

У італійської марки тепер достатньо замовлень, щоб заповнити час, що залишився, відпущений на його виробництво, випливає зі щоквартального звіту Lamborghini.

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Huracan буде випускатися доти, доки не з'явиться його наступник - це має статися наприкінці 2024 року. Можливо, останнім «Ураканом» залишиться орієнтований на бездоріжжя Sterrato, але не виключено одну чи навіть кілька «прощальних» версій.

Lamborghini Huracan дебютував онлайн у грудні 2013 року, а у продаж надійшов 2014-го після публічної прем'єри на автосалоні в Женеві. Скільки екземплярів вдалося продати за весь час, поки невідомо, однак у 2019 році суперкар з V10 став наймасовішим Lamborghini в історії: тоді із заводу в Сант-Агата-Болоньєзі зійшов Huracan під номером 14022.

Остання на сьогоднішній день версія моделі - позашляховий Huracan Sterrato. Він побудований на базі Huracan Evo та оснащений повним приводом та вуглецево-керамічними гальмами. Також серед його «фішок» — новий обвіс, збільшений дорожній просвіт і додатковий захист днища.

Що стосується наступника Huracan, то він має вийти на ринок наприкінці наступного року. Подробиць поки що мало, але відомо, що він отримає гібридну силову установку на базі восьмициліндрового турбомотора.

За перший квартал 2023 року Lamborghini поставила рекордні 2623 автомобілі. Більше половини – 1599 екземплярів – це Urus, який залишається драйвером продажів марки. Інші припали на Huracan та Aventador, хоча останній зняли з виробництва у 2022 році. Ймовірно, у звіті відзначились екземпляри, які не встигли доставити до кінця року.

Також виробник встановив чергові фінансові рекорди: оборот становив 728 мільйонів євро, а операційний прибуток - 260 мільйонів євро.