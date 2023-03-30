Після кількох тизерів та анонсів проект LB744, нарешті, розсекречено. Зустрічайте - Lamborghini Revuelto!

Цей автомобіль прийшов на зміну моделі Aventador, яка випускалася з 2011 по 2022 рік і розійшлася тиражем 11 465 екземплярів. А в історичній перспективі Revuelto продовжив рід флагманських середньомоторних моделей Miura, Countach, Diablo та Murcielago.

Читайте також: Прибуток Lamborghini зріс на 56%

Нове купе зберегло фамільні гільйотинні двері, які вперше з'явилися у купе Countach і згодом були у всіх 12-циліндрових суперкарів Lamborghini.

Використання Y-подібних рішень у дизайні, з якими стилісти Lamborghini почали несміливо експериментувати майже десять років тому, досягло апогею. Таку трипроменеву форму мають ходові вогні, задні ліхтарі, бічні повітрозабірники та інші елементи. Базова конфігурація – з шинами 265/35 R20 спереду та 345/30 R21 ззаду. Але можна замовити взуття розмірності 265/30 R21 на передній осі та 355/25 R22 на задній.

Купе має новий вуглепластиковий монокок, для якого вигадано термін «монофюзеляж». Ключова відмінність від “Авентадора” — композитний передній підрамник: він зроблений з вуглеволокна, просоченого смолою, і вийшов на 20% легшим і вдвічі жорсткішим за колишню алюмінієву конструкцію. У цілому нині новий кузов на 10% легше, ніж в Авентадора, а жорсткість на кручення зросла на 25%, до 40000 Нм/град.

На хвості встановлено підйомне антикрило, яке має три робочі положення. Потрібний режим вибирає електроніка, але можна підняти антикрило примусово. Загалом оперення машини здатне генерувати на 66% більше притискної сили, ніж у прощальної версії Aventador Ultimae. При цьому модель Revuelto зберегла стовідсоткову впізнаваність автомобілів Lamborghini. А ось у плані техніки трапилася революція.

Канонічний атмосферник V12 об'ємом 6,5 л збережений. Цей мотор другого покоління був розроблений для “Авентадора”, так що списувати його поки що зарано, проте проведено масштабну модернізацію, що вилилася в новий індекс L545. Встановлено нову систему упорскування, ступінь стиснення збільшено з 11,8:1 до 12,6:1, загальна маса агрегату знижена з 235 до 217 кг. Модернізований мотор веселіше крутиться, відсікання зсунуто до 9500 об/хв. У порівнянні з двигуном моделі Aventador Ultimae, максимальна потужність зросла з 780 л. (при 8500 об/хв) до 825 к.с. при 9250 об/хв, а обертаючий момент — з 720 до 725 Нм (при тих же 6750 об/хв).

Але двигун V12 – це єдине, що залишилося від “Авентадора”. Lamborghini Revuelto – це гібрид, що заряджається, для якого в компанії навіть придумали нове позначення HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Тому компонування агрегатів повністю змінено. Від традиційної повнопривідної трансмісії інженери відмовилися на користь системи E-4WD: для приводу передніх коліс встановлено індивідуальні електромотори з осьовим магнітним потоком та масляним охолодженням. Кожен двигун видає 150 к.с. і 350 Нм, а індивідуальне керування дозволяє реалізувати контроль вектора тяги.

Нова шина SportContact 7 від Continental призначена для динамічних, але безпечних поїздок потужними автомобілями на сухих та мокрих дорогах. Вона забезпечує найкраще зчеплення під час поворотів та максимальне задоволення від водіння. Рекламна інформація

У центральному тунелі замість карданного валу тепер розташовано літій-іонний тяговий акумулятор масою 70 кг. Його ємність невелика (3,8 кВт∙год), зате має високі показники енергообміну. Зарядити батарею можна заздалегідь від розетки: передбачений зарядний пристрій потужністю 7 кВт. Але головне, що відмова від механічного приводу передніх коліс вилилася в нове компонування заднього силового модуля.

Встановлений поздовжньо двигун V12 розгорнутий на 180 градусів, так що коробка передач тепер розташована не в салоні, а поперечно на задній осі. Принагідно відмова від роздатки та муфти дозволила зробити кокпіт більш просторим. Коробка передач нова: це двовальний восьмиступінчастий "робот" з двома мокрими зчепленнями. Він легше і працює швидше, ніж семиступінчаста преселективна коробка у молодшого суперкара Huracan. Таке компонування агрегатів у компанії обкатали на трековому купе Lamborghini Essenza SCV12 зразка 2020 року, хоча коробка там була інша.

Нарешті, в одному корпусі з "роботом" у Revuelto встановлений ще один електромотор із віддачею 150 к.с. та 150 Нм. Він може обертати задні колеса, але окреме зчеплення дозволяє відключатися від коробки передач і працювати виключно в режимі стартер-генератора для запуску ДВС або підзарядки тягового акумулятора. Пікова потужність чотиримоторної гібридної силової установки - 1015 к.с. Так що Revuelto можна вважати вже не суперкар, а гіперкар. Першим в історії Lamborghini.

До речі, в коробці немає заднього ходу. Рухатися назад новий суперкар Lamborghini зможе лише на електротязі. Повного заряду батареї вистачить лише на 10 км пробігу в електричному режимі (у будь-якому напрямку). За умовчанням за рух в електрорежимі відповідають тільки передні мотори (так-так, передньопривідний Lamborghini), але якщо електроніка розпізнає слизьке покриття і буде потрібний повний привід, а в батареї буде достатній заряд, система перейде в повнопривідний режим з використанням заднього електромотора. Або просто запустить V12.

Revuelto має повнокероване шасі, стандартні вуглецево-керамічні гальма та аж тринадцять комплексних їздових режимів електроніки. Наприклад, у м'якому пресеті Citta («місто») потужність гібридної силової установки обмежена на позначці 180 к.с., а повна віддача в 1015 к.с. доступна лише в найбільш екстремальному режимі Corsa («перегони»). Підвіска типу push-rod з горизонтальними амортизаторами залишилася в минулому: Revuelto має класичну двоважільну спереду та ззаду зі звичними стійками.

Суха маса нового гібридного купе - 1772 кг проти 1550 кг моделі Aventador Ultimae. З повністю зарядженою батареєю Revuelto може розігнатися до сотні за 2,5 с проти 2,8 с у останнього “Авентадора”. Прискорення до 200 км/год займає менш як сім секунд замість 8,7 с. А ось максимальна швидкість знизилася: заявлено “понад 350 км/год” замість 355 км/год. Які характеристики будуть із розрядженим акумулятором, у компанії не уточнили.

У салоні нового купе вже не два, а три дисплеї. Прилади відображаються на екрані діагоналлю 12,3 дюйми, на центральній консолі встановлений вертикальний дисплей на 8,4 дюйми, а також перед пасажиром (як у сучасних моделей Ferrari) з'явився допоміжний тачскрин діагоналлю 9,1 дюйма. З нього можна керувати медіасистемою, плюс на ньому дублюються показання спідометра та деякі телеметричні дані. В обробці салону вперше для Lamborghini використана вторинна сировина.

У продажу Lamborghini Revuelto з'явиться вже у другому півріччі 2023 року. Але в портфелі компанії вже набралося замовлень на два роки наперед. Ціна ще не оприлюднена, ясно лише, що новий гіперкар виявиться дорожчим за модель Aventador SVJ (мінімум 350 тисяч євро), але все ж таки поступиться прощальною версією Ultimae (від 468 тисяч євро).