После нескольких тизеров и анонсов проект LB744, наконец, рассекречен. Встречайте – Lamborghini Revuelto!

Этот автомобиль пришел на смену модели Aventador, которая выпускалась с 2011 по 2022 год и разошлась тиражом в 11 465 экземпляров. А в исторической перспективе Revuelto продолжил род флагманских среднемоторных моделей Miura, Countach, Diablo и Murcielago.

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Новое купе сохранило фамильную гильотинную дверь, которая впервые появилась в купе Countach и впоследствии была у всех 12-цилиндровых суперкаров Lamborghini.

Использование Y-подобных решений в дизайне, с которыми стилисты Lamborghini начали робко экспериментировать почти десять лет назад, достигло апогея. Такую трехлучевую форму имеют ходовые огни, задние фонари, боковые воздухозаборники и другие элементы. Базовая конфигурация – с шинами 265/35 R20 спереди и 345/30 R21 сзади. Но можно заказать обувь размерности 265/30 R21 на передней оси и 355/25 R22 на задней.

Купе имеет новый углепластиковый монокок, для которого придуман термин «монофюзеляж». Ключевое отличие от Авентадора — композитный передний подрамник: он сделан из углеволокна, пропитанного смолой, и получился на 20% легче и вдвое жестче прежней алюминиевой конструкции. В целом новый кузов на 10% легче, чем у Авентадора, а жесткость на кручение выросла на 25%, до 40000 Нм/град.

На хвосте установлено подъемное антикрыло, имеющее три рабочих положения. Необходимый режим выбирает электроника, но можно поднять антикрыло принудительно. В общем, оперение машины способно генерировать на 66% больше прижимной силы, чем у прощальной версии Aventador Ultimae. При этом модель Revuelto сохранила стопроцентную узнаваемость автомобилей Lamborghini. А вот в плане техники произошла революция.

Канонический атмосферник V12 объемом 6,5 л сохранен. Этот мотор второго поколения был разработан для “Авентадора”, так что списывать его пока рано, однако проведена масштабная модернизация, вылившаяся в новый индекс L545. Установлена новая система впрыска, степень сжатия увеличена с 11,8:1 до 12,6:1, общая масса агрегата снижена с 235 до 217 кг. Модернизированный мотор веселее крутится, отсечение сдвинуто до 9500 об/мин. В сравнении с двигателем модели Aventador Ultimae, максимальная мощность выросла с 780 л. (при 8500 об/мин) до 825 л.с. при 9250 об/мин, а крутящий момент — с 720 до 725 Нм (при тех же 6750 об/мин).

Но двигатель V12 – это единственное, что осталось от Авентадора. Lamborghini Revuelto - это подзаряжаемый гибрид, для которого в компании даже придумали новое обозначение HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Поэтому компоновка агрегатов полностью изменена. От традиционной полноприводной трансмиссии инженеры отказались в пользу системы E-4WD: для привода передних колес установлены индивидуальные электромоторы с осевым магнитным потоком и масляным охлаждением. Каждый двигатель выдает 150 л.с. и 350 Нм, а индивидуальное управление позволяет реализовать контроль вектора тяги.

В центральном тоннеле вместо карданного вала теперь расположен литий-ионный тяговый аккумулятор массой 70 кг. Его емкость невелика (3,8 кВт∙ч), зато имеет высокие показатели энергообмена. Зарядить батарею можно заранее от розетки: предусмотрено зарядное устройство мощностью 7 кВт. Но главное, что отказ от механического привода передних колес вылился в новую компоновку заднего силового модуля.

Установленный продольно двигатель V12 развернут на 180 градусов, так что коробка передач теперь расположена не в салоне, а поперечно на задней оси. Отказ от раздатки и муфты позволил сделать кокпит более просторным. Коробка передач новая: это двухвальный восьмиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями. Он легче и работает быстрее, чем семиступенчатая преселективная коробка у младшего суперкара Huracan. Такую компоновку агрегатов в компании обкатали на трековом купе Lamborghini Essenza SCV12 образца 2020 года, хотя коробка там была другая.

Наконец, в одном корпусе с "роботом" у Revuelto установлен еще один электромотор с отдачей 150 л.с. и 150 Нм. Он может вращать задние колеса, но отдельное сцепление позволяет отключаться от коробки и работать исключительно в режиме стартер-генератора для запуска ДВС или подзарядки тягового аккумулятора. Пиковая мощность четырехмоторной гибридной силовой установки – 1015 л.с. Так что Revuelto можно считать уже не суперкаром, а гиперкаром. Первая история Lamborghini.

Кстати, в коробке нет реверса. Двигаться задним ходом новый суперкар Lamborghini сможет только на электротяге. Полного заряда батареи хватит всего на 10 км. пробега в электрическом режиме (в любом направлении). По умолчанию за движение в электрорежиме отвечают только передние моторы (да-да, переднеприводный Lamborghini), но если электроника распознает скользкое покрытие и потребуется полный привод, а в батарее будет достаточный заряд, система перейдет в полноприводный режим с использованием заднего электромотора. Или просто запустить V12.

Revuelto имеет полноуправляемое шасси, стандартные углеродно-керамические тормоза и тринадцать комплексных ездовых режимов электроники. К примеру, в мягком пресете Citta («город») мощность гибридной силовой установки ограничена на отметке 180 л.с., а полная отдача в 1015 л.с. доступна только в наиболее экстремальном режиме Corsa («гонки»). Подвеска типа push-rod с горизонтальными амортизаторами осталась в прошлом: Revuelto имеет классическую двухрычажную спереди и сзади с привычными стойками.

Сухая масса нового гибридного купе – 1772 кг против 1550 кг модель Aventador Ultimae. С полностью заряженной батареей Revuelto может разогнаться до сотни за 2,5 с против 2,8 с у последнего “Авентадора”. Ускорение до 200 км/ч занимает менее 7 секунд вместо 8,7 с. А вот максимальная скорость снизилась: заявлено “более 350 км/ч” вместо 355 км/ч. Какие характеристики будут с разряженным аккумулятором, у компании не уточнили.

В салоне нового купе уже не два, а три дисплея. Приборы отображаются на экране диагональю 12,3 дюйма, на центральной консоли установлен вертикальный дисплей на 8,4 дюйма, а также перед пассажиром (как у современных моделей Ferrari) появился вспомогательный тачскрин диагональю 9,1 дюйма. С него можно управлять медиасистемой, плюс на нем дублируются показания спидометра и некоторые телеметрические данные. В отделке салона впервые для Lamborghini использовано вторичное сырье.

В продаже Lamborghini Revuelto появится уже во втором полугодии 2023 года. Но в портфеле компании уже набралось заказов на два года вперед. Цена еще не обнародована, ясно лишь, что новый гиперкар окажется дороже модели Aventador SVJ (минимум 350 тысяч евро), но все же уступит прощальную версию Ultimae (от 468 тысяч евро).