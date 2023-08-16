Постачання електрокара з Сант-Агата-Болоньєзе повинні розпочатися в 2028 році.

Компанія Lamborghini опублікувала тизер своєї першої електрички. На зображенні видно обтічний дах, скління і округлений капот поки що безіменної моделі, яка, як вже відомо, набуде форми гранд-турера з посадковою формулою 2+2.

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За деякими даними, електрокар оформлять з огляду на концептуальний суперседан Lamborghini Estoque, який чекає на товарне втілення вже 15 років. Разом з тим гран-турер запозичить деякі риси у супергібрида Revuelto. Позашляхових здібностей Urus він не матиме, що раніше підтвердив генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн.

Про «техніку» інформації поки що немає. Очікується, що в основу новинки ляже платформа Volkswagen Group, що розробляється - Scalable Systems Platform або SSP, яка передбачає силові установки потужністю до 1700 кінських сил. Це набагато більше, ніж у Revuelto з 6,5-літровим мотором та трьома електродвигунами, що розвивають у сумі 1015 сил. Втім, у Lamborghini раніше заявляли, що поки що не зможуть наділити електромобіль подібною віддачею.

У 2028 році гран-турер увійде до вже повністю електрифікованої лінійки Lamborghini. Вже зараз нові Lamborghini із чистим ДВС не купити: останні Huracan із 5,2-літровим V10 розкупили у травні нинішнього року, а в липні закінчилася квота на Urus із V8. Наступного року кросовер-бестселер вийде у гібридному варіанті, а у 2029 – у повністю електричному.