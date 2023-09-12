Власник купленого за два мільйони доларів Lamborghini Aventador J відхилив пропозицію продати суперкар за десять мільйонів доларів.

Спеціальна версія Aventador J вперше з’явилася на Женевському автосалоні у 2012 році. Це була ексклюзивна модифікація, виготовлена через рік після офіційної презентації моделі на тому ж автосалоні. Замовник забажав мати автомобіль, не схожий на будь-який інший.

Оскільки бажання клієнта понад усе, то компанія Lamborghini виконала забаганку, створивши Speedster задовго до того, як нинішні суперкари, подібні до цього, стали популярними.

За 11 років після прем’єри Aventador J не так часто бачили. І ось нещодавно власник проїхався цією чудовою автівкою вулицями Марбельї (Іспанія), де відбулася чергова вечірка приватного елітного клубу найрозкішніших суперкарів.

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На помпезному курорті з його заворожуючою береговою лінією, що стала чудовим полотном для фотосесії, Aventador J бачили у парі з таким же розкішним, але не таким знаковим Lamborghini Reventon Roadster.

Aventador J виглядає так, наче щойно зійшов з подіуму того Женевського автосалону. Торік володар цієї розкоші відхилив пропозицію продати машину за 10 мільйонів доларів. Враховуючи те, що його покупка коштувала трохи більше 2 мільйонів доларів, це вказує на гарну інвестицію.

Замовник забажав мати Lamborghini, не схожий на будь-який інший. І отримав його. Фото: Lambocars

Одночасно стали відомі подробиці появи такої версії. Щоб створити Aventador J в задумі замовника, італійський автовиробник зняв дах і вніс зміни в карбоновий монокок. Він також видалив лобове та бічні вікна, встановив нову кришку двигуна, сконструював невеликі вітрові дефлектори для водія і пасажира та розробив комплект унікальних 20-дюймових коліс для нього.

Окрім цього, Aventador J отримав привабливе заднє крило з вуглецевого волокна з опорами у вигляді лебединої шиї та дзеркало заднього огляду, що виступає з панелі приладів.

Також зміни торкнулися салону. Тут червона фарба екстер'єру продовжується вниз по центральній консолі та через коробку передач. Сюди поставили сидіння з вуглецевого волокна та гоночні паски безпеки.