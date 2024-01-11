Ferrari F50 – ювілейна модель італійського бренду. Всього було випущено 349 серійних автомобілів, однак мало хто знає, що також було розроблено 19 передсерійних прототипів. Одне з таких авто виставили на продаж у Великій Британії.

Це один з 19 унікальний передсерійних зразків. Цей автомобіль зберігався у приватній колекції султана Брунею, і пройшовши декількох тимчасових власників, був виставлений на продаж. У 2018 році він отримав престижний сертифікат Ferrari Classiche, що підтверджує оригінальність усіх деталей.

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Як і усі унікальні класичні Ferrari, цей екземпляр майже не їздив і має усього 1900 км пробігу на одометрі. Попри вік у 29 років, авто виглядає як нове, адже за ним чудово доглядали.

Ця передсерійна F50 має певні відмінності, які відрізняють її від серійних зразків: під капотом спорткара відсутній багажний відсік, а вентилятори мають золотий колір замість чорного.

Також відсутня табличка із серійним номером і заводський ярлик на правій дверній карті; бічна направляюча сидіння має виїмку, оббиту шкірою червоного кольору, а торпедо пофарбована матовим лаком.

Силова установка моделі така ж, як і на серійних зразках: доопрацьований двигун V12 від боліда Формули-1 зі збільшеним об’ємом в 4.7 літра, здатний видавати 520 к.с., та 6-тиступенева механічна коробка передач. Однак, на цьому екземплярі дещо інша випускна система.

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Вартість, яку продавець вказав в оголошенні на аукціоні, не розголошується, однак можна припустити, що вона починатиметься з 4.5 мільйонів доларів.