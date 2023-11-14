Ferrari GTO встановив черговий рекорд – найдорожчий Ferrari у світі продали за приголомшливі 51,7 мільйона доларів.

Попереднім рекордсменом був Ferrari 250 GTO 1962 року, також проданий RM Sotheby's. Ця машина, одна з чотирьох оновлених Scaglietti, принесла 48,4 мільйона доларів з урахуванням зборів.

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Ferrari GTO 1962 року не став найдорожчим автомобілем у світі. Щоб досягти цієї мети, він мав би перевершити приголомшливі 143 мільйони доларів, за які продали Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe під час закритого аукціону у 2022 році.

Усі Ferrari GTO є винятковими, але проданий екземпляр особливо важливий, оскільки це був єдиний автомобіль, створений фабричною гоночною командою. Машина навіть посіла перше місце в класі на дистанції 1000 кілометрів у Нюрбургрингу 1962 року. Однак йому не вдалося завершити 24 години Ле-Мана через проблеми з перегрівом.

Цей Ferrari спочатку мав 4,0-літровий V12 – єдиний GTO який отримав такий двигун. Але після Ле-Ману його на заводі замінили на стандартний 3,0-літровий агрегат. Приватник купив оновлену машину для участі в перегонах у 1963 році.

Згодом цей 250 GTO дістався до Сполучених Штатів, де нинішній власник придбав його в 1985 році. Він використовував автомобіль для ретро-перегонів і на автошоу високого класу, здобувши перемогу в номінації Best of Show на Amelia Island Concours d'Elegance у 2011 році.