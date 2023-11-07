Час очікування суперкарів Ferrari перевищив позначку два роки. Гендиректор італійської компанії Бенедетто Вінья підтвердив, що книгу замовлень розписано на весь 2025 рік.

Бос Ferrari також заявив журналістам, що розробка першого електромобіля марки йде з випередженням графіка. Бенедетто Вінья знову підтвердив, що виробництво батарейного суперкара почнеться в останньому кварталі 2025 року, а збиратимуть модель на новому заводі в Маранелло. Запустити майданчик розраховують у червні 2024 року.

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Ferrari вдруге покращує свій прогноз за підсумками 2023 року: тепер у компанії вважають, що прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) досягне як мінімум 2,25 мільярда євро. Цей показник кращий за попередні цільові значення на 2,7 відсотка. У третьому кварталі цього року Ferrari наростила виторг на рекордні 37 відсотків.

До 2030 року портфоліо Ferrari на 80 відсотків складатиметься з акумуляторних моделей. Близько 40 відсотків продажів забезпечать гібриди, що заряджаються, стільки ж — електромобілі, а частка версій з традиційними двигунами внутрішнього згоряння скоротиться до 20 відсотків. Проте, повне забуття ДВЗ від Ferrari не загрожує: Бенедетто Вінья вважає, що еру бензинових моторів продовжить синтетичне паливо.