Время ожидания суперкаров Ferrari превысило отметку два года. Гендиректор итальянской компании Бенедетто Винья подтвердил, что книга заказов расписана на весь 2025 год.

Босс Ferrari также заявил журналистам, что разработка первого электромобиля марки идет с опережением графика. Бенедетто Винья снова подтвердил, что производство батарейного суперкара начнется в последнем квартале 2025 года, а собирать модель на новом заводе в Маранелло. Запустить площадку рассчитывают в июне 2024 года.

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Ferrari вторично улучшает свой прогноз по итогам 2023 года: теперь в компании считают, что прибыль к вычету процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) достигнет как минимум 2,25 миллиарда евро. Этот показатель лучше предыдущих целевых значений на 2,7 процента. В третьем квартале этого года Ferrari нарастила выручку на рекордные 37 процентов.

До 2030 года портфолио Ferrari на 80 процентов будет состоять из аккумуляторных моделей. Около 40 процентов продаж обеспечат заряжаемые гибриды, столько же — электромобили, а доля версий с традиционными двигателями внутреннего сгорания сократится до 20 процентов. Однако полное забвение ДВС от Ferrari не грозит: Бенедетто Винья считает, что эру бензиновых моторов продолжит синтетическое топливо.