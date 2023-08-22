70-летний уничтоженный пламенем Ferrari пустили с молотка за 2 миллиона долларов. В спортивном автомобиле сохранились оригинальные компоненты шасси и коробка передач.

На аукционе RM Sotheby's продали сгоревший Ferrari за 1,9 млн долларов. Такая высокая цена практически уничтоженного 500 Mondial 1954 года связана с редкостью модели, а также с гоночной биографией лота.

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Итальянские инженеры построили 13 подобных спайдеров, в которых использовали двухлитровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Энцо Феррари считал, что такой мотор проявит себя на европейских гоночных трассах лучше фирменного V12.

На торги выставляли второй собранный спайдер, построенный в марте 1954 года. За рулем спорткара разные пилоты участвовали во многих европейских гонках, включая Mille Miglia и Targa Florio. Под занавес 50-х Ferrari перевезли в США, где автомобиль продолжил участие в местных чемпионатах. Причем новый владелец установил под капот американских V8 вместо штатной "четверки".

В начале 1960-х спайдер попал в серьезную аварию, в результате которой практически полностью сгорел. Следующее десятилетие автомобиль переходил из рук в руки новых владельцев, из которых никто так и не занялся реставрацией машины.

Из оригинальных деталей в уничтоженном Ferrari 500 Mondial сохранились только компоненты подвески и коробки. Несмотря на ужасное состояние за останки культового спайдера с богатой историей, заплатили 1875000 долларов.

О том, что сгоревший Ferrari 500 Mondial выставят на торги, стало известно в начале июля. Тогда же представители аукционного дома сообщили, что оценивают лот примерно в два миллиона долларов.