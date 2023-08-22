70-річний знищений полум’ям Ferrari пустили з молотка за 2 мільйони доларів. У спорткарі збереглися оригінальні компоненти шасі та коробка передач.

На аукціоні RM Sotheby's продали Ferrari, що згорів, за 1,9 млн доларів. Така висока ціна практично знищеного 500 Mondial 1954 пов'язана з рідкістю моделі, а також з гоночною біографією лота.

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Загалом італійські інженери побудували 13 подібних спайдерів, у яких використовували дволітровий чотирициліндровий двигун потужністю 170 кінських сил. Енцо Феррарі вважав, що такий мотор проявить себе на європейських гоночних трасах краще за фірмовий V12.

На торги виставляли другий зібраний спайдер, збудований у березні 1954 року. За кермом спорткара різні пілоти брали участь у багатьох європейських гонках, включаючи Mille Miglia і Targa Florio. Під завісу 50-х Ferrari перевезли до США, де автомобіль продовжив участь у місцевих чемпіонатах. Причому новий власник встановив під капот американських V8 замість штатної "четвірки".

На початку 1960-х спайдер потрапив у серйозну аварію, в результаті якої практично повністю згорів. Наступне десятиліття автомобіль переходив з рук до рук нових власників, з яких ніхто так і не зайнявся реставрацією машини.

З оригінальних деталей у знищеному Ferrari 500 Mondial збереглися лише компоненти підвіски та коробка передач. Незважаючи на жахливий стан за останки культового спайдера з багатою історією, заплатили 1 875 000 доларів.

Про те, що Ferrari 500 Mondial, що згорів, виставлять на торги, стало відомо на початку липня. Тоді ж представники аукціонного будинку повідомили, що оцінюють лот приблизно на два мільйони доларів.