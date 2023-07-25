Один з чотирьох колись зроблених гоночних Ferrari 412P Berlinetta 1967 року, що був переобладнаний для використання на дорогах, може піти з аукціону за приголомшливі 40 000 000 доларів.

Рідкісна Ferrari 412P Berlinetta 1967 року, лот якої аукціон Bonhams виставив на торги 18 серпня, може стати однією з найдорожчих моделей Ferrari за всю історію продажів на аукціонах.

Усього в такій версії було виготовлено чотири машини, кожна з яких збиралася за специфікаціями приватних команд для перегонів. Всі Ferrari 412P у розпал суперництва з Ford у Ле-Мані брали родовід з 330 гоночних автомобілів P3. Дві машини з чотирьох були побудовані для NART та Scuderia Filipinetti, а два виготовлялися на замовлення Ecurie Francorchamps та Maranello Concessionaries.

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Виставлений на серпневий аукціон автомобіль 412P на оригінальному шасі 0854 брав участь у 24-годинній гонці Ле-Мана 1967 року та 6-годинній гонці Брендс-Хетч у Великобританії, але потім перейшов у руки Девіда Пайпера, який у тому ж році прокатав її у гонках на 1000 кілометрів у Парижі, Кьяламі.

З 1968 по 1969 роки Пайпер об'їхав Європу та Південну Африку, вигравши кілька престижних заїздів – у 1968 році Нюрнберзьку 200-кілометрову гонку Норісрінг, Солітьюреннен у Хоккенхаймі та Гран-прі Швеції.

Гоночний Ferrari 412P Berlinetta 1967 року адаптували для поїздок дорогами загального користування. Фото: Bonhams

Пайпер полегшив автомобіль, застосувавши на панелі кузова з відкритою кабіною скловолокно, зберігши при цьому оригінальні алюмінієві деталі ручного формування. Незначне зіткнення під час гонки на 500 кілометрів у Східному Лондоні в 1969 році в Південній Африці викликало витік палива, через що спалахнув литий з склопластику кузов. Повернувшись до Європи, автомобіль отримав ще легший склопластиковий кузов з відкритою кабіною.

Автомобіль після першого продажу у 1968 році був перефарбований у зелений колір. Потім знову був проданий вже у США, де протягом наступних десятиліть автомобіль переходив із рук в руки, але з 2005 року до нинішнього часу перебував лише в одного власника.

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Стан 0854-го з 4,0-літровим атмосферним двигуном V12 лишається оригінальним та легальним не тільки за номером шасі, але й двигуна, трансмісії та кузова. Він є зразком повної автентичності і винятково високоякісної реставрації, що надає машині бездоганного зовнішнього вигляду і можливості експлуатації на дорогах загального користування.

"Це справді мрія колекціонера про досконалий спортивний прототип Ferrari, починаючи від його привабливої колірної гами, приголомшливої естетики та дизайну. Завдяки довгому роду бережливих зберігачів та нещодавній ретельній реставрації цей спортивний гоночний автомобіль має допуск на дороги і хоч завтра готовий до шоу чи далеких турів", — прокоментував лот глобальний експерт Bonhams/Cars Руперт Банер.

Тут все, починаючи від шасі, кузова та двигуна, має оригінальні номери заводу-виробника.Фото: Bonhams

Експерти вже називають автомобіль шедевральним, можливо, найкрасивішим і найвеличнішим спортивним прототипом з будь-коли створених, що знаменує не лише епоху знакових перегонів бренду, але й продовжує зміцнювати його спадщину.

Bonhams не представила передаукціонну оцінку автомобіля, але за приблизними підрахунками уцілілі моделі 412P, подібні до цієї, коштують від 35 до 40 мільйонів доларів.