В Одесі помітили новий Ferrari Roma. Дорогий суперкар має румунську реєстрацію.

Цілком можливо, що у Одесу завітали гості з Румунії, проте також не виключено, що це авто на «бляхах». Вартість розмитнення дорогого суперкара з 3,9-літровим двигуном все-таки немаленька. До речі, торік під час дії безкоштовного розмитнення якраз ввезли одну Ferrari Roma.

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Нагадаємо, що новий Ferrari Roma вартує приблизно від $250 000 і є найдешевшим суперкаром марки. Він обладнаний 620-сильним V8 твін-турбо і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 320 км/год.