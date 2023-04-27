Ferrari 312 PB у 1972 році приніс італійській марці перемогу у чемпіонаті світу WSC. Саме цей автомобіль виграв два складні 1000-кілометрові перегони.

В Італії на аукціон RM Sotheby's виставили дуже рідкісний та дорогий Ferrari 312 PB 1972 року. За спортивне авто планують отримати від 14 до 18 мільйонів євро — як за новий бізнес-джет. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому.

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Настільки висока ціна обумовлена гучними досягненнями авто. Цей автомобіль у 1972 році допоміг заводській команді Ferrari виграти чемпіонат світу WSC.

Саме на цьому спортпрототипі екіпаж Ронні Петерсена та Тіма Шенкена виграв 1000-кілометрові перегони на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг та в аргентинському Буенос-Айресі. Крім того, Ferrari 312 PB посів друге місце у гонці "12 годин Себрінга" (США) і став третім у 1000-кілометровому Гран-прі на італійській трасі в Монці.

Для свого часу Ferrari 312 PB був дуже інноваційним. Його оснастили опозитним 12-циліндровим двигуном об'ємом 3,0 л від боліда "Формула-1". Він розвивав 460 к. с. і перетворював болід вагою 650 кг на ракету. Максимальна швидкість перевищувала 300 км/год.

З 1973 року команда Ferrari припинила виступ у чемпіонаті WSC. Після цього спорткар зберігався у приватних колекціях та брав участь у перегонах ретро авто. Болід повністю оригінальний та доповнений комплектом запчастин.