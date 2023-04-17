Всього випущено лише 330 купе Ferrari 275 GTB/4. Суперкар вважається одним з останніх класичних Ferrari, тому дуже дорогий.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили суперкар Ferrari 275 GTB/4 1967 року. За автомобіль можуть отримати понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціонного дому.

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Ferrari 275 GTB/4 вважається останньою класичною моделлю марки і досить рідкісною – всього випустили лише 330 таких купе. Не дивно, що зараз ці суперкари продають за 5-7 мільйонів доларів.

Саме цей автомобіль вдвічі дорожчий тому, що першим його власником був знаменитий актор Стів МакКвін — зірка фільмів "Чудова сімка", "Метелик" і "Велика втеча". Він купив авто під час зйомок свого найвідомішого фільму "Булліт" і володів машиною до початку 70-х.

Після цього суперкар Ferrari 275 GTB/4 кілька разів змінював власників, причому один із них перетворив авто Стіва МакКвіна на кабріолет і перефарбував у жовтий колір.

У 2010-2013 роках фахівці Ferrari поновили машину до оригінального стану. Після цього авто Стіва МакКвіна продали на аукціоні за $10 мільйонів. Зараз він може стати ще дорожчим.

Ferrari 275 GTB/4 оснащений високооборотним 3,3-літровим V12 потужністю 300 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,5 с і розвиває 260 км/год.