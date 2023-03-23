Компанія Ferrari зазнала атак з боку хакерів, які отримали дані її клієнтів і вимагають викуп в обмін на повернення інформації.

Внаслідок інциденту італійський бренд поінформував своїх клієнтів про порушення безпеки та зв'язався з владою для розслідування того, що сталося.

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У заяві в Ferrari підтвердили, що відмовляються платити викуп: «Відповідно до своєї корпоративної політики Ferrari не задовольнятиме жодних вимог про викуп, оскільки це призведе до фінансування злочинної діяльності та дозволить хакерам продовжувати свої атаки.

“Ми негайно розпочали розслідування у співпраці з провідною світовою компанією в галузі кібербезпеки. Крім того, ми поінформували компетентні органи та впевнені, що вони зроблять все можливе для проведення розслідування» – повідомили в компанії.