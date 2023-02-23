Компанія Amalgam представила крихітну модель двигуна суперкара Ferrari Daytona SP3.

Британський виробник наддеталізованих масштабних копій автомобілів Amalgam готує мініатюрний варіант суперкара Ferrari Daytona SP3.

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Але поки модель, офіційно схвалена та сертифікована італійським автовиробником, знаходиться у процесі створення, крихітну копію двигуна Daytona SP3 вже відтворили. Правда, коштує така модель силового агрегату F140HC як справжнісінький автомобіль.

Суперкар оснащений 840-сильним 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 моделі F140HC - найпотужнішим двигуном внутрішнього згоряння за всю історію марки. Мотор сам по собі представляє шедевр інженерного мистецтва, тому не дивно, що фахівці Amalgam взялися на створення його мініатюрної копії в масштабі 1:4.

Двигун довжиною 43 сантиметри та висотою 21 сантиметр виконаний у повній відповідності до оригінального агрегату, оскільки в роботі над моделлю використовувалися креслення Ferrari. На створення прототипу пішло 3500 годин, після чого мініатюру затвердили в Ferrari та дозволили її тиражування - виробництво кожної моделі займає 325 годин від виливки деталей до фінального складання.