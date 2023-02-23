Компания Amalgam представила крошечную модель двигателя суперкара Ferrari Daytona SP3.

Британский производитель сверхдетализованных масштабных копий автомобилей Amalgam готовит миниатюрный вариант суперкара Ferrari Daytona SP3.

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Но пока модель, официально одобренная и сертифицированная итальянским автопроизводителем, находится в процессе создания, крошечную копию двигателя Daytona SP3 уже воспроизвели. Правда, стоит такая модель силового агрегата F140HC как самый настоящий автомобиль.

Суперкар оснащен 840-сильным 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 модели F140HC – самым мощным двигателем внутреннего сгорания за всю историю марки. Мотор сам по себе представляет шедевр инженерного искусства, потому не удивительно, что специалисты Amalgam взялись на создание его миниатюрной копии в масштабе 1:4.

Двигатель длиной 43 сантиметра и высотой 21 сантиметр выполнен в полном соответствии с оригинальным агрегатом, поскольку в работе над моделью использовались чертежи Ferrari. На создание прототипа ушло 3500 часов, после чего миниатюру утвердили в Ferrari и разрешили ее тиражирование – производство каждой модели занимает 325 часов от отливки деталей до финальной сборки.