Ferrari може використати одну з ідей родстера Tesla наступного покоління Ілона Маска.

Маск сказав, що наступне покоління Roadster матиме ракетні двигуни для підвищення продуктивності, і Ferrari має патент на подібну систему.

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Здається, майже кожен автовиробник збирає ідеї для майбутніх електромобілів, навіть Ferrari. Як повідомляє Teslarati, італійський виробник суперкарів подав заявку на патент на систему «pulsejet» для посилення прискорення, яка схожа на ракетні двигуни нового покоління Tesla Roadster Ілона Маска.

Ілон Маск зайшов настільки далеко, що припустив, що майбутній Tesla Roadster може трохи «літати». Майте на увазі, що це той самий генеральний директор, який неодноразово казав, що транспортні засоби Tesla можуть функціонувати як човни протягом короткого часу.

Подібним чином, якщо Roadster наступного покоління дійсно вийде на ринок найближчим часом, це точно не буде літаючий автомобіль, але він може мати систему стисненого повітря ззаду, яка підвищує продуктивність. Гіпотетично можна було б підвищити продуктивність таким чином, щоб суперкар Tesla міг ніби зависати або «отримувати більше повітря», ніж звичайний автомобіль під час «стрибків», що також виявилося б досить небезпечним.

У будь-якому випадку, ще в 2019 році Ferrari подала заявку на патент на «високопродуктивний автомобіль з газовими штовхачами». Цей патент нещодавно було додано до бази даних патентів США. The Drive повідомляє, що патент Ferrari описує робочу концепцію, яка дуже схожа на те, що Маск описував у минулому для пакета SpaceX нового покоління Tesla Roadster. Маск прагне використовувати якийсь тип двигунів із холодним газом або стисненим повітрям, щоб прискорити автономне прискорення.

Відповідно до нещодавно опублікованих деталей патенту, система Pulsejet Ferrari може використовувати двигуни зі стисненим повітрям для швидшого прискорення. Він також зможе використовувати цю технологію для допомоги в гальмуванні та керованості. Ferrari розмістить баки зі стисненим повітрям або технологію рідкого палива спереду, ззаду та з боків автомобіля, щоб зробити все це можливим.

Частина офіційної патентної мови звучить так: «принаймні один резервуар зі стисненим повітрям і щонайменше один газовий штовхач, який з’єднаний з резервуаром стисненого повітря, є невід’ємною частиною рами та має безліч сопел, які звернені назовні, які можна активувати для генерування повітряних струменів розташованих паралельно. Вони мають однакову орієнтацію та розміри таким чином, щоб генерувати пневматичну тягу, створювати однаковий тиск стисненого повітря».

Далі в описі сказано, що система зможе заправляти компресори за допомогою технології, підключеної до гальм автомобіля. Скоріш за все мова йде про різновид системи рекуперації – тобто на заряджання балонів використовуватиметься «зайва» енергія яка зазвичай йде на нагрів гальмівних механізмів.