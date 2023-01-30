Доведення Ferrari F40 до досконалості – непросте завдання, але це робота з любов’ю для тих, хто цінує легендарний спортивний автомобіль.

Ferrari F40 є справжньою іконою в автомобільному світі, і багато хто вважає його найкращим Ferrari. Поєднання потужності та передових технологій зробили його справжнім інженерним шедевром свого часу.

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I AM Detailing пощастило отримати можливість детально описати F40 1992 року перед тим, як він надійшов у продаж в Арізоні, де на аукціоні він був проданий за 2 150 000 доларів.

Легендарний спортивний автомобіль, який проїхав близько 19 697 кілометрів, потребував трохи уваги, щоб повернути йому колишню славу. Майстри почали з глибокої корекції фарби, яка включала ретельний огляд кожного дюйма автомобіля та усунення будь-яких недоліків. Цей процес має вирішальне значення для підтвердження справжньої краси автомобіля та забезпечення його найкращого вигляду.

Після фарбування перейшли до салону автомобіля. Вони дуже ретельно відполірували кермо та ручки, почистили шкіру та всі вентиляційні отвори. Інтер’єр F40 є свідченням уваги до деталей, якою славиться Ferrari, і було важливо, щоб він виглядав як новий.

Щоб автомобіль був у відмінному стані, компанія I AM Detailing також провела легку чистку сухим льодом. Цей процес є дбайливим і ефективним способом видалення бруду з важкодоступних місць автомобіля, щоб кожен дюйм F40 був чистим. Решта процесу представлено у вбудованому відео.