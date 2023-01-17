Ferrari представила купе Roma у китайському стилі. Суперкар став подарунком до 30-річчя присутності марки у материковому Китаї.

Компанія Ferrari представила унікальне купе Roma у китайському стилі. Суперкар створений відділенням Tailor Made у співпраці з відомим дизайнером Цзян Цюн Ер, щоб відзначити 30-річчя присутності марки у континентальному Китаї.

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У його декорі можна знайти відсилання до традиційної китайської культури та стародавніх ремісничих технік. А ще до нього додаються різні аксесуари – від чайного сервізу до пледів із кашеміру.

Ось уже 30 років Ferrari офіційно представлена у материковому Китаї. Враховуючи важливість цього ринку для всього сегменту, не дивно, що компанія вирішила дати старт наступному десятиліттю випуском особливого купе Roma. Суперкар створений у співпраці із засновницею модного бренду Shang Xia Цзян Цюн Ер як демонстрація можливостей програми персоналізації Tailor Made.

Цюн Ер любить змішувати традиції та сучасність. Вона навчалася у двох провідних майстрів традиційного китайського мистецтва, закінчила Університет Тунцзі та Вищу національну школу декоративних мистецтв у Парижі. Роботи Цюн Ер засновані на витонченості, красі та спадщині китайської культури, і тут Ferrari Roma не став винятком. Смуги на кузові і в салоні суперкара відсилають до меблів епохи Імперії Мін (1368-1644), а глянсовий відтінок Rosso Magma - до червоного барвника кармін, який з давніх часів використовували для фарбування тканин і пряжі.

Ще одна цікава деталь машини - брелок. Він виконаний у стародавній техніці лакування Boluo, що надає поверхонь текстурної обробки. Завершальний штрих - інкрустована нефритом золота табличка з вигравіруваним числом "30". У стародавньому Китаї золото символізувало багатство та удачу, нефрит – чистоту та ніжність, а їхнє поєднання було синонімом добрих побажань та поваги. До Roma додається чайний сервіз, китайські шашки, зроблені з агату та шкіри, кашемірові пледи, коробка для сигар та попільничка з чорнильного каменю.

А ось під капотом унікального автомобіля - все той же двигун V8 3.9, що розвиває 620 кінських сил і 760 Нм моменту. Агрегат оснащений системою Variable Boost Management, що дебютувала ще на California T, яка підтримує оптимальний тиск наддуву та мінімізує турболог, і доповнений восьмиступінчастим «роботом» з двома зчепленнями. До ста купе розганяється за 3,4 секунд. 0-200 км/год займає 9,3 секунди. Максимальна швидкість перевищує 320 кілометрів на годину.