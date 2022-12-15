Курйозний випадок стався днями у Бразилії. Культовий суперкар Ferrari F50 завели з штовхача.

На відео Ferrari F50 не заводиться, тож власник попросив підштовхнути автомобіль. Шість чоловік погодилися і незабаром двигун суперкара запрацював. За попередньою інформацією, у авто не працював стартер.

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Ferrari F50 – рідкісна спортивна модель, яка створена до 50-річчя марки. Автомобіль оснащено 4,7-літровим 520-сильним V12, створеним на базі двигуна боліда «Формули-1» і може розвинути 325 км/год.