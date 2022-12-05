В Україну поступово повертаються суперкари та елітні автівки, вивезені на початку війни в Європу. Так, недавно у Києві й Рівному засвітився суперкар Ferrari SF90 Stradale на автовозі.

У ЗМІ вже неодноразово писали про цю автівку – вона належить молодому українському ІТ-мільйонеру Олександру Слобоженку. Він вирішив купити Ferrari SF90 Stradale після того, як потрапив у ДТП на такому ж авто у Дубаї.

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Після початку повномасштабного вторгнення суперкар Ferrari вивезли до Варшави, а ще Олександр Слобоженко помандрував на ньому Європою і навіть став свідком найдорожчого ДТП року. Тепер на зиму автівка вернулася в Україну.

Нагадаємо, що Ferrari SF90 Stradale придбали за 900 000 доларів. Повнопривідне купе обладнано гібридною установкою потужністю 1000 к. с. Воно не лише розганяється до сотні за 2,5 с і розвиває 340 км/год, але і здатне проїхати 25 км на електротязі.