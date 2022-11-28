Гонка на чверть милі по прямій може й не найзахоплюючий вид спорту, але порівняння суперкару за майже пів мільйона доларів з мотоциклом за 43 тисячі доларів вийшло досить цікавим.

BMW M 1000 RR - швидкий мотоцикл потужністю 210 к.с. та вагою 192 кілограми, але Ferrari SF90 Stradale теж не можна назвати слабаком, адже у нього під капотом 1000 к.с. а важить він 1570 кг.

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На відео показано, що різниця у проходженні чверті милі склала усього 0,4 секунди на користь суперкара. Повнопривідний SF90 пройшов дистанцію лише за 9,6 секунди, тоді як M 1000 RR завершив спринт за 10 секунд.

Втім, коли гонщики вирішили позмагайсь «з накату», результат вийшов вже не на користь суперкара. Щоб дізнатись усі подробиці варто переглянути відео.