Версія "сиру" 2023 року має покращений двигун і шасі, кращу аеродинаміку та нові системи допомоги водію.

Після оновлення двигун може розкручуватись до 13 750 обертів за хвилину з віддачею у 210 к.с. що на три більше, ніж у попередника. Крутний момент становить 113 Нм при 11 000 обертах за хвилину. Відсічка спрацьовує на 14 600 об/хв.

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Звичайно, велика потужність двигуна на мотоциклі – це серйозна справа, і BMW дбає про безпеку по-німецьки серйозно. Нова функція Slide Control – функція динамічного контролю тяги – дозволяє водієві вибирати між двома (попередньо встановленими) кутами дрейфу. Датчик кута повороту керма визначає нахил мотоцикла та дозує пробуксовку задніх коліс під час прискорення з повороту. Коли байк нахиляється більше, ніж це встановив водій, контроль тяги утримує його від втрати зчеплення.

А для того, щоб байк впевнено тримався на трасі, при гальмуванні у повороті тепер доступна нова функція Brake Slide Assist. Крім того, на основі датчиків кута повороту він дозволяє пілоту встановлювати певний кут дрейфу для ковзання в поворотах із збереженою швидкістю.

Для DTC все ще доступні чотири фіксовані базові налаштування - Rain, Road, Dynamic і Race. У професійних режимах, регульована функція DTC Wheelie пригнічує або обмежує колесо для досягнення максимального прискорення. BMW зберігає його дуже лаконічним, декларуючи час прискорення 0-100 км/год за 3,2 секунди. Що стосується максимальної швидкості супербайка вагою 197 кг, то баварці стверджують що вона становить понад 300 км/год.