Більший запас ходу просто не «необхідний», вважає керівник BMW.

Раніше в цьому місяці BMW оголосила про перехід на новий тип акумуляторів з платформою Neue Klasse. Починаючи з середини цього десятиліття, баварська компанія буде використовувати круглі клітини, які замінять нинішні призматичні клітини. Це, як стверджує BMW, призведе до ряду переваг, серед яких також збільшений запас ходу. Автовиробник очікує отримати показник близько 1000 кілометрів між зарядками.

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За оцінками BMW, нові батареї, які встановлять у серійному автомобілі приблизно у 2025 році, забезпечать збільшення запасу ходу приблизно на 30 відсотків. Для флагманських електромобілів бренду це означає, що запас ходу між двома зарядами становитиме приблизно 1000 км, і керівник компанії підтвердив у недавньому інтерв’ю BMW, що не планує виходити за межі цього числа.

«Акумулятори Gen6 забезпечать нам запас ходу на 30 або більше відсотків, ніж наш поточний Gen5, але ми не перевищимо 1000 км діапазону, навіть якщо зможемо. Ми не вважаємо, що такий великий запас ходу потрібен», — нещодавно сказав Autocar глава підрозділу Efficient Dynamics автовиробника Томас Альбрехт.

Ще один суттєвий приріст продуктивності дасть збільшена здатність заряджати. Згідно з початковими оцінками BMW, батареї Gen6 зможуть підтримувати зарядку приблизно на 270 кВт або приблизно на 30 відсотків швидше, ніж батареї поточного покоління BMW. Чи означає це, що термін служби батареї скоротиться з такою потужною зарядкою постійного струму? Ні, зовсім ні.

«З’являється законодавство, яке додатково гарантуватиме термін служби батареї. Наприклад, через 10 років у США буде потрібно мінімум 80 відсотків продуктивності батареї. Ми працюємо краще, ніж це», - сказав Альбрехт.

Для платформи Neue Klasse BMW використовуватиме нові компактніші батареї діаметром 1,81 дюйма (46 міліметрів) і двома доступними висотами в залежності від їх застосування. Крім того, хімічний склад комірки буде змінено, щоб включити більше вмісту нікелю на стороні катода, тоді як вміст кобальту буде зменшено. У результаті батареї Gen6 матимуть на 20 або більше відсотків вищу об’ємну щільність енергії. Також оцінюється здорове зниження ваги на 10-20 відсотків.