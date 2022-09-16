Больший запас хода просто не "необходим", считает руководитель BMW.

Ранее в текущем месяце BMW объявила о переходе на новый тип аккумуляторов с платформой Neue Klasse. Начиная с середины этого десятилетия баварская компания будет использовать круглые клетки, которые заменят нынешние призматические клетки. Это, как утверждает BMW, приведет к ряду преимуществ, среди которых также увеличенный запас хода. Автопроизводитель ожидает получить показатель около 1000 км между зарядками.

Читайте также: В BMW изобрели батареи для электромобилей, которые на 50% дешевле существующих

По оценкам BMW, новые батареи, которые будут установлены в серийном автомобиле примерно в 2025 году, обеспечат увеличение запаса хода примерно на 30 процентов. Для флагманских электромобилей бренда это означает, что запас хода между двумя зарядами будет составлять примерно 1000 км, и руководитель компании подтвердил в недавнем интервью BMW, что не планирует выходить за пределы этого числа.

Аккумуляторы Gen6 обеспечат нам запас хода на 30 или более процентов, чем наш текущий Gen5, но мы не превысим 1000 км диапазона, даже если сможем. Мы не считаем, что такой большой запас хода нужен», – недавно сказал Autocar глава подразделения Efficient Dynamics автопроизводителя Томас Альбрехт.

Еще один существенный прирост производительности даст увеличенную способность заряжать. Согласно начальным оценкам BMW, батареи Gen6 смогут поддерживать зарядку примерно на 270 кВт или примерно на 30 процентов быстрее батарей текущего поколения BMW. Значит ли это, что срок службы батареи сократится с такой мощной зарядкой постоянного тока? Нет, совсем нет.

«Появляется законодательство, дополнительно гарантирующее срок службы батареи. К примеру, через 10 лет в США потребуется минимум 80 процентов производительности батареи. Мы работаем лучше, чем это», – сказал Альбрехт.