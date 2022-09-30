Версия "сыра" 2023 года имеет улучшенный двигатель и шасси, лучшую аэродинамику и новые системы помощи водителю.

После обновления двигатель может раскручиваться до 13 750 оборотов в минуту с отдачей в 210 л.с., что на три больше, чем у предшественника. Крутящий момент составляет 113 Нм при 11 000 оборотах в минуту. Отсечка срабатывает на 14 600 об/мин.

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Конечно, большая мощность двигателя на мотоцикле – это серьезное дело, и BMW заботится о безопасности по-немецки серьезно. Новая функция Slide Control – функция динамического контроля тяги – позволяет водителю выбирать между двумя (предустановленными) углами дрейфа. Датчик угла поворота руля определяет наклон мотоцикла и дозирует пробуксовку задних колес во время ускорения с поворота. Когда байк наклоняется больше, чем это установил водитель, контроль тяги удерживает его от потери сцепления.

А для того, чтобы байк уверенно держался на трассе, при торможении в повороте теперь доступна новая функция Brake Slide Assist. Кроме того, на основе датчиков угла поворота он позволяет пилоту устанавливать определенный угол дрейфа для скольжения в поворотах с сохраненной скоростью.

Для DTC все еще доступны четыре фиксированные базовые настройки – Rain, Road, Dynamic и Race. В профессиональных режимах регулируемая функция DTC Wheelie подавляет или ограничивает колесо для достижения максимального ускорения. BMW сохраняет его очень лаконичным, декларируя время ускорения 0 – 100 км/ч за 3,2 секунды. Что касается максимальной скорости супербайка весом 197 кг, то баварцы утверждают, что она составляет более 300 км/ч.