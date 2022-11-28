Гонка на четверть мили по прямой может и не самый увлекательный вид спорта, но сравнение суперкара за почти полмиллиона долларов с мотоциклом за 43 тысячи долларов получилось достаточно интересным.

BMW M 1000 RR – быстрый мотоцикл мощностью 210 л.с. и весом 192 килограмма, но Ferrari SF90 Stradale тоже нельзя назвать слабаком, ведь у него под капотом 1000 л.с. а весит он 1570 кг.

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На видео показано, что разница в прохождении четверти мили составила всего 0,4 секунды в пользу суперкара. Полноприводный SF90 прошел дистанцию всего за 9,6 секунды, тогда как M 1000 RR завершил спринт за 10 секунд.

Впрочем, когда гонщики решили сразиться «с наката», результат получился уже не в пользу суперкара. Чтобы узнать все подробности, стоит просмотреть видео.