В Украину постепенно возвращаются суперкары и элитные автомобили, вывезенные в начале войны в Европу. Так, недавно в Киеве и Ровно засветился суперкар Ferrari SF90 Stradale на автовозе.

В СМИ уже неоднократно писали об этом автомобиле – он принадлежит молодому украинскому ИТ-миллионеру Александру Слобоженко. Он решил купить Ferrari SF90 Stradale после того, как попал в ДТП на таком же автомобиле в Дубае.

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После начала полномасштабного вторжения суперкар Ferrari вывезли в Варшаву, а еще Александр Слобоженко отправился на нем по Европе и даже стал свидетелем самого дорогого ДТП года. Теперь на зиму автомобиль вернулся в Украину.

Напомним, что Ferrari SF90 Stradale приобрели за 900 000 долларов. Полноприводное купе оборудовано гибридной установкой мощностью 1000 л. Оно не только разгоняется до сотни за 2,5 с и развивает 340 км/ч, но и способно проехать 25 км на электротяге.