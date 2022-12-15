Курьезный случай произошел на днях в Бразилии. Культовый суперкар Ferrari F50 завели с толкача.

На видео Ferrari F50 не заводится, поэтому владелец попросил подтолкнуть автомобиль. Шесть человек согласились и вскоре двигатель суперкара заработал. По предварительной информации, в автомобиле не работал стартер.

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Ferrari F50 – редкая спортивная модель, созданная к 50-летию марки. Автомобиль оснащен 4,7-литровым 520-сильным V12, созданным на базе двигателя болида "Формулы-1" и может развить 325 км/ч.