Ferrari представила купе Roma в китайском стиле. Суперкар стал подарком к 30-летию присутствия марки в материковом Китае.

Компания Ferrari представила уникальное купе Roma в китайском стиле. Суперкар создан отделением Tailor Made в сотрудничестве с известным дизайнером Цзян Цюн Эр, чтобы отметить 30-летие присутствия марки в континентальном Китае.

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В его декоре можно найти отсылку к традиционной китайской культуре и древним ремесленным техникам. А еще к нему прилагаются разные аксессуары – от чайного сервиза до пледов из кашемира.

Вот уже 30 лет Ferrari официально представлена в материковом Китае. Учитывая важность этого рынка для всего сегмента, неудивительно, что компания решила дать старт в следующем десятилетии выпуском особого купе Roma. Суперкар создан в сотрудничестве с основательницей модного бренда Shang Xia Цзян Цюн Эр как демонстрация возможностей программы персонализации Tailor Made.

Цюн Эр любит смешивать традиции и современность. Она училась у двух ведущих мастеров традиционного китайского искусства, окончила Университет Тунцзи и Высшую национальную школу декоративных искусств в Париже. Работы Цюн Эр основаны на изяществе, красоте и наследии китайской культуры, и здесь Ferrari Roma не стал исключением. Полосы на кузове и в салоне суперкара отсылают в мебель эпохи Империи Мин (1368-1644), а глянцевый оттенок Rosso Magma - к красному красителю кармин, который с давних времен использовали для окрашивания тканей и пряжи.

Еще одна интересная деталь машины – брелок. Он выполнен в древней технике лакировки Boluo, придающей поверхностям текстурной обработки. Завершающий штрих – инкрустированная нефритом золотая табличка с выгравированным числом "30". В древнем Китае золото символизировало богатство и удачу, нефрит – чистоту и нежность, их сочетание было синонимом добрых пожеланий и уважения. Roma включает чайный сервиз, китайские шашки, сделанные из агата и кожи, кашемировые пледы, коробка для сигар и пепельница из чернильного камня.

А вот под капотом уникального автомобиля – все тот же двигатель V8 3.9, развивающий 620 лошадиных сил и 760 Нм момента. Агрегат оснащен системой Variable Boost Management, дебютировавшей еще на California T, которая поддерживает оптимальное давление наддува и минимизирует турболог, и дополнен восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До ста купе разгоняется за 3,4 секунды. 0-200 км/ч занимает 9,3 секунды. Максимальная скорость превышает 320 км/ч.