Доведение Ferrari F40 до совершенства – непростая задача, но это работа с любовью для тех, кто ценит знаменитый спортивный автомобиль.

Ferrari F40 является настоящей иконой в автомобильном мире, и многие считают его самым лучшим Ferrari. Сочетание мощности и передовых технологий сделало его настоящим инженерным шедевром своего времени.

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I AM Detailing удалось получить возможность подробно описать F40 1992 года перед тем, как он поступил в продажу в Аризоне, где на аукционе он был продан за 2 150 000 долларов.

Легендарный спортивный автомобиль, проехавший около 19 697 километров, потребовал немного внимания, чтобы вернуть ему былую славу. Мастера начали с глубокой коррекции краски, которая включала в себя тщательный обзор каждого дюйма автомобиля и устранение любых недостатков. Этот процесс имеет решающее значение для подтверждения подлинной красоты автомобиля и обеспечения его лучшего вида.

После покраски перешли в салон автомобиля. Они тщательно отполировали руль и ручки, почистили кожу и почистили все вентиляционные отверстия. Интерьер F40 является свидетельством внимания к деталям, которым славится Ferrari, и было важно, чтобы он выглядел как новый.

Чтобы автомобиль был в отличном состоянии, компания I AM Detailing также провела легкую чистку сухим льдом. Этот процесс является бережным и эффективным способом удаления грязи из труднодоступных мест автомобиля, чтобы каждый дюйм F40 был чист. Остальные процессы представлены во встроенном видео.