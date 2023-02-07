Ferrari может использовать одну из идей родстера Tesla следующего поколения Илона Маска.

Маск сказал, что следующее поколение Roadster будет иметь ракетные двигатели для повышения производительности и Ferrari имеет патент на подобную систему.

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Кажется, практически каждый автопроизводитель собирает идеи для будущих электромобилей, даже Ferrari. Как сообщает Teslarati, итальянский производитель суперкаров подал заявку на патент на систему «pulsejet» для усиления ускорения, похожей на ракетные двигатели нового поколения Tesla Roadster Илона Маска.

Илон Маск зашел настолько далеко, что предположил, что будущий Tesla Roadster может немного летать. Имейте в виду, что это тот самый генеральный директор, который не раз говорил, что транспортные средства Tesla могут функционировать как лодки в течение короткого времени.

Подобным образом, если Roadster следующего поколения действительно выйдет на рынок в ближайшее время, это точно не будет летающий автомобиль, но он может иметь систему сжатого сзади воздуха, которая повышает производительность. Гипотетически можно было бы повысить производительность таким образом, чтобы суперкар Tesla мог вроде бы зависать или «получать больше воздуха», чем обычный автомобиль во время «прыжков», что также оказалось достаточно опасным.

Во всяком случае, еще в 2019 году Ferrari подала заявку на патент на высокопроизводительный автомобиль с газовыми толкателями. Этот патент недавно был добавлен в базу данных патентов США. The Drive сообщает, что патент Ferrari описывает рабочую концепцию, которая похожа на то, что Маск описывал в прошлом для пакета SpaceX нового поколения Tesla Roadster. Маск стремится использовать какой-то тип двигателей с холодным газом или сжатым воздухом, чтобы ускорить автономное ускорение.

Согласно недавно опубликованным деталям патента, система Pulsejet Ferrari может использовать двигатели со сжатым воздухом для более быстрого ускорения. Он также сможет использовать эту технологию для помощи в торможении и управляемости. Ferrari разместит баки со сжатым воздухом или технологию жидкого топлива спереди, сзади и по бокам автомобиля, чтобы сделать все это возможным.

Часть официального патентного языка звучит так: «по крайней мере, один резервуар со сжатым воздухом и по меньшей мере один газовый толкатель, соединенный с резервуаром сжатого воздуха, является неотъемлемой частью рамы и имеет множество сопел, которые обращены наружу, которые можно активировать для генерирования воздушных струй расположенных параллельно. Они имеют одинаковую ориентацию и размеры так, чтобы генерировать пневматическую тягу, создавать одинаковое давление сжатого воздуха».

Далее в описании говорится, что система сможет заправлять компрессоры с помощью технологии, подключенной к тормозам автомобиля. Скорее всего, речь идет о разновидности системы рекуперации – то есть для зарядки баллонов будет использоваться «лишняя» энергия, которая обычно идет на нагрев тормозных механизмов.