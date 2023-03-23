Компания Ferrari подверглась атакам со стороны хакеров, получивших данные ее клиентов и требующих выкуп в обмен на возврат информации.

В результате инцидента итальянский бренд проинформировал своих клиентов о нарушении безопасности и связался с властями для расследования произошедшего.

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В заявлении в Ferrari подтвердили, что отказываются платить выкуп: «В соответствии со своей корпоративной политикой Ferrari не будет удовлетворять никаких требований о выкупе, поскольку это приведет к финансированию преступной деятельности и позволит хакерам продолжать свои атаки.

Мы немедленно начали расследование в сотрудничестве с ведущей мировой компанией в области кибербезопасности. Кроме того, мы проинформировали компетентные органы и уверены, что они сделают все возможное для проведения расследования», – сообщили в компании.