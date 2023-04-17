Всего выпущено всего 330 купе Ferrari 275 GTB/4 с 300-сильным V12. Суперкар считается одним из последних классических Ferrari, потому очень дорогой.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили суперкар Ferrari 275 GTB/4 в 1967 году. За автомобиль могут получить больше 10 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

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Ferrari 275 GTB/4 считается последней классической моделью марки и довольно редкой – всего выпустили всего 330 таких купе. Неудивительно, что сейчас эти суперкары продают за 5-7 миллионов долларов.

Именно этот автомобиль вдвое дороже потому, что первым его владельцем был знаменитый актер Стив МакКвин - звезда фильмов "Великолепная семерка", "Бабочка" и "Большой побег". Он купил авто во время съемок своего известнейшего фильма "Буллит" и владел машиной до начала 70-х.

После этого суперкар Ferrari 275 GTB/4 несколько раз менял владельцев, причем один из них превратил автомобиль Стива МакКвина в кабриолет и перекрасил в желтый цвет.

В 2010-2013 годах специалисты Ferrari обновили машину до оригинального состояния. После этого авто Стива МакКвина продали на аукционе за $10 миллионов. Сейчас он может стать еще дороже.

Ferrari 275 GTB/4 оснащен высокооборотным 3,3-литровым V12 мощностью 300 л. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч в 5,5 с и развивает 260 км/ч.