Ferrari 312 PB в 1972 году принес итальянской марке победу в чемпионате мира WSC. Именно этот автомобиль выиграл две сложные 1000-километровые гонки.

В Италии на аукционе RM Sotheby's выставили очень редкий и дорогой Ferrari 312 PB 1972 года. За спортивный автомобиль планируют получить от 14 до 18 миллионов евро — как за новый бизнес-джет. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

Читайте также: За суперкар Ferrari хотят получить $10 миллионов: фото

Столь высокая цена обусловлена громкими достижениями авто. Этот автомобиль в 1972 году помог заводской команде Ferrari выиграть чемпионат мира WSC.

Именно на этом спортпрототипе экипаж Ронни Петерсена и Тима Шенкена выиграл 1000-километровую гонку на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг и в аргентинском Буэнос-Айресе. Кроме того, Ferrari 312 PB занял второе место в гонке "12 часов Себринга" (США) и стал третьим в 1000-километровом Гран-при на итальянской трассе в Монце.

В свое время Ferrari 312 PB был очень инновационным. Его оснастили оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 3,0 л от болида "Формула-1". Он развивал 460 л. и превращал болид весом 650 кг в ракету. Максимальная скорость превышала 300 км/ч.

С 1973 команда Ferrari прекратила выступление в чемпионате WSC. После этого спорткар хранился в частных коллекциях и участвовал в гонке ретро авто. Болид полностью оригинален и дополнен комплектом запчастей.