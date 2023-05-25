В Одессе был замечен новый Ferrari Roma. У дорогого суперкара есть румынская регистрация.

Вполне возможно, что Одессу посетили гости из Румынии, однако также не исключено, что это авто на «жестях». Стоимость растаможки дорогого суперкара с 3,9-литровым двигателем все-таки немаленькая. Кстати, в прошлом году во время бесплатного растаможивания как раз ввезли одну Ferrari Roma.

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Напомним, что новый Ferrari Roma стоит примерно от $250 000 и является самым дешевым суперкаром марки. Он оборудован 620-сильным V8 твин-турбо и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 320 км/ч.