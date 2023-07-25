Один из четырех когда-то сделанных гоночных Ferrari 412P Berlinetta 1967 года, переоборудованный для использования на дорогах, может уйти с аукциона за потрясающие 40 миллионов долларов.

Редкая Ferrari 412P Berlinetta 1967 года, лот которой аукцион Bonhams выставил на торги 18 августа, может стать одной из самых дорогих моделей Ferrari за всю историю продаж на аукционах.

Всего в такой версии было изготовлено четыре машины, каждая из которых собиралась по спецификациям частных команд для гонки. Все Ferrari 412P в разгар соперничества с Ford в Ле-Мане брали родословную из 330 гоночных автомобилей P3. Две машины из четырех были построены для NART и Scuderia Filipinetti, а две изготавливались по заказу Ecurie Francorchamps и Maranello Concessionaries.

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Выставленный на августовский аукцион автомобиль 412P на оригинальном шасси 0854 участвовал в 24-часовой гонке Ле-Мана в 1967 году и 6-часовой гонке Брэндс-Хэтч в Великобритании, но затем перешел в руки Дэвида Пайпера, который в том же году покатал ее в гонке на 1000 километров в Париже, Кьялами.

С 1968 по 1969 годы Пайпер объехал Европу и Южную Африку, выиграв несколько престижных заездов – в 1968 году Нюрнбергскую 200-километровую гонку Норисринг, Солитьюреннен в Хоккенхайме и Гран-при Швеции.

Гоночный Ferrari 412P Berlinetta 1967 адаптировали для поездок по дорогам общего пользования. Фото: Bonhams

Пайпер облегчил автомобиль, применив на панели кузова с открытой кабиной стекловолокно, сохранив при этом оригинальные алюминиевые детали ручной формовки. Незначительное столкновение во время гонки на 500 километров в Восточном Лондоне в 1969 году в Южной Африке вызвало утечку топлива, из-за чего вспыхнул литой стеклопластиковый кузов. Вернувшись в Европу, автомобиль получил еще более легкий стеклопластиковый корпус с открытой кабиной.

Автомобиль после первой продажи в 1968 году был перекрашен в зеленый цвет. Затем снова был продан уже в США, где в течение следующих десятилетий автомобиль переходил из рук в руки, но с 2005 года по настоящее время находился только у одного владельца.

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Состояние 0854 с 4,0-литровым атмосферным двигателем V12 остается оригинальным и легальным не только по номеру шасси, но и двигателя, трансмиссии и кузова. Он является образцом полной подлинности и исключительно высококачественной реставрации, придающей машине безупречный внешний вид и возможность эксплуатации на дорогах общего пользования.

"Это действительно мечта коллекционера о совершенном спортивном прототипе Ferrari, начиная от его привлекательной цветовой гаммы, потрясающей эстетики и дизайна. Благодаря долгому роду бережливых хранителей и недавней тщательной реставрации этот спортивный гоночный автомобиль имеет допуск на дороги и хоть завтра готов к шоу и длительным турне", – прокомментировал лот глобальный эксперт Bonhams/Cars Руперт Баннер.

Здесь все, начиная от шасси, кузова и двигателя, имеет оригинальные номера завода-производителя. Фото: Bonhams

Эксперты уже называют автомобиль шедевральным, возможно, самым красивым и величественным спортивным прототипом из когда-либо созданных, что знаменует не только эпоху знаковых гонок бренда, но и продолжает укреплять его наследие.

Bonhams не представила предаукционную оценку автомобиля, но по приблизительным подсчетам уцелевшие модели 412P, подобные этой, стоят от 35 до 40 миллионов долларов.