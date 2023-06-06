Один из 14 редких Ferrari 250 GT с низкой крышей выставят на торги. Эксперты оценивают гран-турер от ателье Boano в 2 миллиона евро.

На аукционе в Монако продадут редкий Ferrari 250 GT с алюминиевым кузовом и низкой крышей. Купе работы кузовного ателье Carrozzeria Boano выпущено в количестве 14 штук и оснащено двигателем Colombo V12 3.0. По оценкам аукционистов, машина может уйти за 1,3-2 миллиона евро.

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На торгах Asta Rossa аукционного дома MonacoCarAuctions, всецело посвященных машинам Ferrari, можно будет найти все, что угодно – от современного Roma до культовых Testarossa. Но главными лотами все же станут два экзотических автомобиля: пляжный 365 GTB/4 работы ателье Michelotti и купе Ferrari 250 GT Boano. Последний был выпущен в количестве 14 экземпляров, имел алюминиевый кузов и отличный от других 250 GT дизайн.

На самом деле, приставки Boano у 250 GT никогда не было, поскольку ателье выступало лишь субподрядчиком. Однако отличить эти автомобили от других достаточно просто. У них слегка заниженная крыша, а плечевая линия является росчерком во всю длину кузова. В общей сложности Carrozzeria Boano построила 88 гран-туреров, и только 14 из них (по другим данным 12) вышли в версии Competizione с алюминиевым кузовом. Эти машины были легче, а потому добились значительных успехов в гонках типа Alpine GT и Acropolis Rally.

Под капотом 250 GT Boano стоит трёхлитровый Colombo V12. Его отдача — около 240 лошадиных сил и 262 Нм крутящего момента. Купе имеет независимую переднюю подвеску, задний мост с рессорами и маятниковые амортизаторы на всех колесах. Тормоз дисковый, с гидравлическим приводом. По паспорту, 250 GT мог разгоняться до 240-250 км в час.

Торги за этот автомобиль стартуют с отметки в 900 тысяч евро, однако максимум, на что рассчитывают организаторы, – это 1,3-2 миллиона евро. Кстати, в 2021 году Sotheby's продал такую же машину за 1 352 500 долларов.