Один з 14 рідкісних Ferrari 250 GT з низьким дахом виставлять на торги. Експерти оцінюють гран-турер від ательє Boano у 2 мільйони євро.

На аукціоні в Монако продадуть рідкісний Ferrari 250 GT з алюмінієвим кузовом та низьким дахом. Купе зроблено кузовним ательє Carrozzeria Boano, випущено в кількості 14 штук та оснащено двигуном Colombo V12 3.0. За оцінками аукціоністів, машина може піти за 1,3-2 мільйони євро.

Читайте також: В Одесі з’явився суперкар Ferrari на бляхах

На торгах Asta Rossa аукціонного будинку MonacoCarAuctions, цілком присвячених машинам Ferrari, можна буде знайти все, що завгодно - від сучасного Roma до культових Testarossa. Але головними лотами все ж таки стануть два екзотичні автомобілі: пляжний 365 GTB/4 роботи ательє Michelotti і купе Ferrari 250 GT Boano. Останній був випущений у кількості 14 екземплярів, мав алюмінієвий кузов та відмінний від інших 250 GT дизайн.

Насправді приставки Boano у 250 GT ніколи не було, оскільки ательє виступало лише субпідрядником. Проте відрізнити ці автомобілі від інших досить просто. У них дещо занижений дах, а плечова лінія спадає на всю довжину кузова. Загалом Carrozzeria Boano побудувала 88 гран-турерів, і лише 14 з них (за іншими даними 12) вийшли у версії Competizione з алюмінієвим кузовом. Ці машини були легшими, а тому досягли значних успіхів у пеерегонах на кшталт Alpine GT та Acropolis Rally.

Під капотом 250 GT Boano стоїть трилітровий Colombo V12. Його віддача — близько 240 кінських сил і 262 Нм крутного моменту. Купе має незалежну передню підвіску, задній міст із ресорами та маятникові амортизатори на всіх колесах. Гальма дискові, з гідравлічним приводом. За паспортом 250 GT міг розганятися до 240-250 кілометрів на годину.

Торги за цей автомобіль стартують з позначки 900 тисяч євро, проте максимум, на що розраховують організатори, – це 1,3-2 мільйони євро. До речі, 2021 року Sotheby's продав таку ж машину за 1 352 500 доларів.