Ferrari GTO установил очередной рекорд – самый дорогой Ferrari в мире продали за 51,7 миллиона долларов.

Предыдущим рекордсменом был Ferrari 250 GTO 1962 года, также проданный RM Sotheby's. Эта машина, одна из четырех обновленных Scaglietti, принесла 48,4 миллиона долларов с учетом сборов.

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Ferrari GTO 1962 года не стал самым дорогим автомобилем в мире. Чтобы достичь этой цели, он должен превзойти потрясающие 143 миллиона долларов, за которые продали Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe во время закрытого аукциона в 2022 году.

Все Ferrari GTO исключительны, но проданный экземпляр особенно важен, поскольку это был единственный автомобиль, созданный фабричной гоночной командой. Машина даже заняла первое место в классе на дистанции 1000 км в Нюрбургринге в 1962 году. Однако ему не удалось завершить 24 часа Ле-Мана из-за проблем с перегревом.

Этот Ferrari изначально имел 4,0-литровый V12 – единственный GTO, который получил такой двигатель. Но после Ле-Мана его на заводе заменили на стандартный 3,0-литровый агрегат. Частник купил обновленную машину для участия в гонках в 1963 году.

Впоследствии этот 250 GTO добрался до Соединенных Штатов, где прошлый владелец приобрел его в 1985 году. Он использовал автомобиль для ретро-гонок и на автошоу высокого класса, одержав победу в номинации Best of Show на Amelia Island Concours d'Elegance в 2011 году.