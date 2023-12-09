Ютубер и пауэрлифтер Эдди Холл, который имеет звание бывшего сильнейшего человека мира, сделал странную выходку. Крепыш приобрел самое маленькое в мире авто, чтобы ездить на нем в заведения быстрого питания. Все это точно похоже на новый рекорд Гиннеса.

Эдди Холл – ранее известный, как спортсмен, получивший звание самого сильного человека мира в 2017 году. Сейчас он активно занимается блогерством и имеет свой YouTube- канал, где снимает забавный контент для своей аудитории. Одна из самых известных выходок Эдди – ездить танком AMX-13, вместо такси, по улицам британского города.

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На этот раз Эдди решил сделать еще более причудливую выходку. Он приобрел самый маленький серийный автомобиль в мире Peel P50. К сожалению, найти оригинальный P50 Эдди не смог. Таких авто в мире осталось примерно 30 экземпляров, и цены на них начинаются от $170 000. Однако, Эдди повезло, потому что он нашел более доступную альтернативу – современный трибьют-кар, создан в соответствии с точными размерами и механическими характеристиками оригинального P50.

Компания, которая производит эти микрокары, называется P50CARS, и они создают точные копии оригинального Peel P50. Покупателям на выбор предлагается версия с ДВС (с двигателем объемом 49 куб), и электрическую версию, которая даже дешевле. Именно электрическую версию и приобрел Эдди.

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Оригинальный Peel P50 выпускали в 60-х годах прошлого века, и тогда он пользовался необычайной популярностью. Современная версия авто почти не отличается от аутентичной. Одно из немногих отличий – электрический стеклоочиститель, которого не было в оригинальном авто. На этом весь комфорт данного авто для водителя заканчивается, потому что даже сиденья здесь – это просто ткань, натянутая на металлическую раму.

Производитель электрической версии авто, которую и приобрел Эдди, не разглашает технические характеристики E50. Известно только максимальная скорость – 56 км/ч, и наличие дисковых тормозов. Электрический двигатель постоянного тока выдает около 3,3 кВт (4,5 л.с.).



Этот автомобиль имеет габаритные размеры 135 см x 104 см в длину и ширину, и высоту 120 см. Вес авто примерно 80 кг. Рост Эдди – 188 см, а вес – 160 кг. Попасть внутрь авто ему довольно непросто, однако когда это удалось, он случайно разбил локтем боковое стекло.

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Несмотря на мизерные объемы, автомобиль недостаточно мал, чтобы проехать через стандартные входные двери McDonald's, поэтому от первоначального плана поехать в ресторан в этом транспортном средстве отказались. Однако вход в магазин оказался достаточно широким, чтобы P50 смог попасть внутрь. В конце концов, довольный здоровяк выехал оттуда с огромным плюшевым мишкой.

Хотя производитель не предоставляет информации о запасе хода своего автомобиля, как можно увидеть на видео, Эдди не пришлось искать зарядное устройство – автомобиль привез своего владельца домой своим ходом. Однако судя по тому, что авто весит всего 80 килограммов, у одного из самых сильных великанов мира точно не возникло бы проблем, как оттянуть авто с дороги.