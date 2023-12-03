Это была любовь с первого взгляда. И она такой остается: за 63 года американец Боб Спунер не соблазнился другой и не изменил, хотя были очень милые и красивые, с титулами лучших в стране и мире.

Как и у людей и по жизни, эта машина окружена вниманием и уважением, настоящей любовью и уважительным отношением. Не каждый грузовик Peterbilt за четыре конвейерных поколения получит такое признание.

Даже спустя более шести десятков лет и после почти 14 000 000 километров пробега его не пытаются сдать на металлолом.

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Этот легендарный Peterbilt 1960 года выпуска уже стал в США легендой, как и ее владелец Боб Спунер. Им обоим сейчас 146 лет – 63 машине и 83 года Бобу. Она, как и положено, младшая, он – старший.

В радости и в горе

Оба прошли нелегкий путь. Практически всю жизнь вместе. Правда, до этого Боб Спунер уже прожил 20 лет. Он успел окончить школу, поработать водителем, отслужить положенное после призыва в корпусе морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Только после этого начались удивительные отношения молодого водителя и машины.

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Вообще Боб за рулем в семейном бизнесе с 17 лет. Когда решил заняться после службы в армии собственным делом, то выбор пал на перевозку. Для этого в 1960 году он приобрел новый капотный тягач Peterbilt 281.

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Это была непревзойденная стильная топ-модель – немного брутальная на вид, но очень мощная и популярная. Именно поэтому она стала "актером первого плана" в фильме "Дуэль" Стивена Спилберга.

Боб Спунер не имел никакого намерения ездить на одном грузовике в течение 60 лет. Максимум 5-7 лет планировалось быть вместе, а потом должен был обновляться, поскольку мировой автопром начал выдавать довольно производительные и комфортные машины для магистральных перевозок. Имея дело с автоделом с раннего детства, Боб понял, что со временем любая машина истощается, устает и изнашивается.

Проводить все время в ремонте фуры в планы Боба не входило. Но шли годы, автомобиль прекрасно себя чувствовал даже в режиме интенсивной эксплуатации, поэтому ее хозяин понял: в руки попала очень качественная машина. Конечно, мелочные поломки случались, не без этого, но больших хлопот не было.

Произошло то, что должно было произойти: Боб настолько привык к своей машине, что решил быть с ней столько, сколько она выдержит. Как говорится, в радостях и в горе.

Но случилось так, что машина, вероятно, приняла такое же решение, и старалась не подводить своего хозяина. Тем более, что ее оберегали, о ней заботились, обновляли, ремонтировали, хотя и заставляли хорошо работать.



Заботьтесь о машине, и она позаботится о вас

Боб Спунер взял за правило придерживаться всех рекомендаций завода-изготовителя. Кое-что и сам ввел в обязанность по собственному опыту. Он сам себя к этому приучил и другим подсказывал: "Если вы позаботитесь о своем грузовике, то он позаботится о вас".

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Боб заботился. Когда появились значительно более мощные магистральники, то чтобы не быть в аутсайдерах рынка перевозок он изменил силовой агрегат. Вместо оригинального двигателя мощностью 250 л.с. поставил в моторную нишу инновационный для того времени Cummins N14 на 525 л.с. Заодно поменял коробку передач, взял Eaton Fuller Roadranger на 16 ступеней.

Новый мотор с таким потенциалом требовал более надежных тормозов. Оригинальный Peterbilt 281, как и все грузовики той поры, комплектовался только задними тормозами. Поэтому установил тормоза на переднюю ось, поскольку машины такого силового диапазона уже начали с конвейера идти с тормозами всех колес. Заодно добавил пневматическую подвеску на заднюю ось.

Комфорт водителей также становился лучше, появились магистральные тягачи с добротными спальниками. Поэтому Боб решил не отставать от моды и поставил кабину со спальным местом большего размера.

Старый Peterbilt на новый лад

Машина визуально была внешне похожа на ветерана из 60-х, но внутренняя комплектация всегда шла в ногу со временем. Поэтому и на рынке перевозок аутсайдером никогда не был.

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Боб Спунер брался за любые заказы. Возил мебель, скот, запчасти для Peterbilt, военные машины и многое другое. В среднем за год набегало по 200 000 километров пробега. Считай по 16 000 – 17 000 километров ежемесячно, по 500-550 км в день.

Кстати, украинские автоперевозчики в довоенное время также за год набирали по 200-250 тысяч километров пробега. Больше, конечно, можно наездить, были бы заказы, но режим работы и тахометр превышения отведенного водителю лимита не допускают.

Поэтому, за шесть десятилетий пребывания машины в одних руках одометр Peterbilt 281 обновлялся минимум 13 раз. Обычные подсчеты показывают, что Боб Спунер наездил за 63 года не менее 13,8 миллиона километров.

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Такой результативности не то что мало какой автомобиль достигает, но и не каждому водителю под силу. Такому показателю удивляются даже менеджеры завода-изготовителя, где за эти 63 года сменили четыре поколения капотников.

На любую машину из этих периодов Боб не пересел, хотя такие возможности у него были. Сейчас водитель и владелец машины-ветерана уже по состоянию здоровья работать ни дальнобойщиком, ни на местных маршрутах не в состоянии. Однако отправлять Peterbilt 281 в утилизацию пенсионер не решился: машина в добротном состоянии, хорошо ухоженная, обновленная и еще послужит много лет.

Именно поэтому вместо отправки автомобиля в металлолом Боб Спунер выставил магистральный тягач на продажу – пусть его любовь еще кому-то так же верно послужит.

В публикации использованы фото из личного архива Боба Спунера и скриншоты из видео