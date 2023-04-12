На популярном аукционе Copart приобрели 4-летний суперкар McLaren Senna за 563 тысячи долларов, хотя его рыночная цена – 1,3 миллиона.

На аукционе Copart покупают не только битые авто для украинцев, но очень интересные суперкары. К примеру, сейчас здесь продается более десятка суперкаров McLaren, а недавно на нем приобрели эксклюзивный McLaren Senna 2019 модельного года, сообщает сервис AutoAstat.

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Проданный в конце марта McLaren Senna побитый, но не очень сильно. На описании указано, что суперкар поврежден спереди и сбоку, также видны детали, требующие ремонта или замены. Машина не заводится, но ключи есть.

Страховая компания после оценки посчитала, что ремонт этой машины обойдется в миллион долларов! Учитывая, что неоригинальных деталей для McLaren не существует, то затраты на восстановление будут действительно существенными.

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McLaren Senna – это спортивный автомобиль, который предназначен прежде всего для трековых гонок, но допущен на дороги общего назначения. Он назван в честь бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны.

McLaren Senna сделан на базе McLaren 720S, но с доработанным двигателем и новым карбоновым монококом. Двигатель V8 объемом 4,0 л с двойным турбонаддувом развивает 800 л. при 7250 об/мин. Автомобиль имеет 7-ступенчатую коробку с двойным сцеплением, которая передает крутящий момент на задние колеса.

Динамические показатели McLaren Senna: